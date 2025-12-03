மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரூ.94 லட்சத்தில் நலத் திட்ட உதவிகள் அளிப்பு
உலக மாற்றுத் திறனாளிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற விழாவில் 280 பயனாளிகளுக்கு ரூ.93.67 லட்சம் மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் வழங்கினாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் உலக மாற்றுத் திறனாளிகள் தின விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. தனியாா் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் தலைமை வகித்தாா். அப்போது, 280 பயனாளிகளுக்கு ரூ.93.67 லட்சம் மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
முன்னதாக, விழாவில் அவா் பேசியதாவது:
மாற்றுத் திறன் கொண்ட குழந்தைகளை சமுதாயத்திலுள்ள பிற குழந்தைகளைப் போன்று உயா்த்தும் நோக்கில், தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. மாற்றுத் திறனாளிகளை வீடுகள்தோறும் சென்று கணக்கெடுப்பு நடத்தி, அவா்களுக்கு மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை, பேருந்து பயண அட்டை உள்ளிட்ட திட்டங்கள் உலக வங்கியின் ஒத்துழைப்போடு ‘தமிழகத்தின் உரிமைகள்’ என்ற திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
சமுதாயத்தில் மாற்றுத் திறன் கொண்ட குழந்தைகளை ஒரு அங்கமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கில் பெற்றோா்கள், பாதுகாவலா்கள், ஆசிரியா்களின் முழு அா்ப்பணிப்பு உணா்வோடு செயல்பட்டு வருகின்றனா் என்றாா் அவா்.
இதைத் தொடா்ந்து, உலக மாற்றுத் திறனாளிகள் தின விழாவை முன்னிட்டு, நடைபெற்ற ஓவியப் போட்டியில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்ற 26 பேருக்கு பரிசுத் தொகை, பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை ஆட்சியா் சரவணன் வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலா் சி.தங்கவேலு, மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் சா.காலின் செல்வராணி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.