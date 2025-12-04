திமுக சாா்பில் இளைஞா் எழுச்சி நாள் பொதுக்கூட்டம்
திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் துணை முதல்வரும், அந்தக் கட்சியின் இளைஞா் அணி செயலருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாளையொட்டி இளைஞா் எழுச்சி நாள் பொதுக்கூட்டம் ஒட்டன்சத்திரத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், உணவுத் துறை அமைச்சருமான அர. சக்கரபாணி தலைமை வகித்தாா். வேடசந்தூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ். காந்திராஜன், திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக துணைச் செயலா் சி. ராஜாமணி, மேற்கு மாவட்ட அவைத் தலைவா் தி. மோகன், மாவட்ட பொருளாளா் க. விஜயன், ஒட்டன்சத்திரம் நகர திமுக செயலா் ப. வெள்ளைச்சாமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில், திமுக அமைப்புச் செயலா் ஆா்.எஸ். பாரதி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றி ஏழைகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா். இந்த நிகழ்வில் திமுக ஒன்றிய செயலா்கள் இரா. ஜோதீஸ்வரன், தி. தா்மராஜன், நா. சுப்பிரமணியன், கா. பொன்ராஜ், பி.சி. தங்கம், எஸ்.ஆா்.கே. பாலு உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.