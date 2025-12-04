பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா அளிப்பு
திண்டுக்கல்

குட்டத்துப்பட்டியைச் சோ்ந்த பயனாளிகள் 25 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்களை அமைச்சா் இ. பெரியசாமி வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஆத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட குட்டத்துப்பட்டி ஊராட்சி, புளிய ராஜாக்காப்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த 25 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் இ. பெரியசாமி, பயனாளிகளிடம் இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்களை வழங்கினாா்.

இந்த நிகழ்வில் திண்டுக்கல் மேற்கு வட்டாட்சியா் சுல்தான் சிக்கந்தா், திமுக நிா்வாகிகள் சத்தியமூா்த்தி, சரவணன், சுமதி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

