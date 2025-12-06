பாதிப்பு இருந்தும் சா்க்கரை நோய் கண்டறியப்படாதவா்கள் 10 கோடி போ்!
இந்தியாவில் சா்க்கரை நோய் பாதிக்கப்பட்டிருந்தும், கண்டறியப்படாதவா்களின் பட்டியலில் சுமாா் 10 கோடி போ் உள்ளதாக திண்டுக்கல் அருகே நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அகில இந்திய சா்க்கரை நோய் ஆராய்ச்சி சங்கத்தின் தமிழ்நாடு மாநில கிளை சாா்பில், திண்டுக்கல் அருகேயுள்ள வக்கம்பட்டி கிராமத்தில், நீரிழிவு நோய் குறித்து கிராம மக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் சிறப்பு முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த முகாமை, தமிழ்நாடு கிராமப்புறத் தத்தெடுப்பு தொடா்பு திட்டத்தின் மாநிலத் தலைவா் ஜி.விஜயகுமாா் தொடங்கி வைத்தாா். செயலா் என்.பவதாரினி, திட்டம் குறித்து விளக்கவுரை நிகழ்த்தினாா். சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக திண்டுக்கல் மாவட்ட நலப் பணிகள் இணை இயக்குநா் பி.உதயகுமாா், திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் (பொ) இரா.வீரமணி, துணைக் கண்காணிப்பாளா் டி.சுரேஷ் பாபு ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
இந்தத் திட்டம் குறித்து மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் சி.முரளிதரன் கூறியதாவது: இந்திய அளவில் சேகரிக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களின்படி, 10 கோடி பேருக்கு சா்க்கரை நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சுமாா் 13 கோடி போ் சா்க்கரை நோய்க்கு முந்தைய நிலையில் உள்ளனா். சா்க்கரை நோய் பாதிக்கப்பட்டும் கண்டறியப்படாதவா்களின் எண்ணிக்கை 10 கோடியாக உள்ளது.
இதுபோன்ற சூழலில், நாடு முழுவதும் ஆயிரம் கிராமங்களை தத்தெடுத்து தொடா்ந்து 3 ஆண்டுகள் சா்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சிறப்பு பரிசோதனைகள் நடத்துவதற்கு அகில இந்திய சா்க்கரை நோய் ஆராய்ச்சி சங்கம் திட்டமிட்டது. அதன்படி, தமிழகத்தில் சென்னையை அடுத்த தாமரைப்பாக்கம் கிராமத்தில் இந்தத் திட்டம் முதலில் தொடங்கப்பட்டது.
தற்போது 2-ஆவது கிராமமாக வக்கம்பட்டி தோ்வு செய்யப்பட்டது. இந்த கிராமத்தில் பிரதி மாதம் சிறப்பு பரிசோதனை முகாம் நடத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
இந்த முகாமில் சா்க்கரை நோய் குறித்த விழிப்புணா்வு, சா்க்கரை நோய் கண்டறிதல், வாழ்க்கை முறை ஆலோசனை, கால்பாத நரம்பு பரிசோதனை, சிறுநீரக செயல்திறனைக் கண்டறியும் பரிசோதனை, 3 மாத கால ரத்த சா்க்கரையின் சராசரி அளவை கண்டறியும் சிறப்பு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த சிறப்பு முகாமில் மருத்துவா்கள் அன்புசெல்வன், பரணி, சண்முகம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.