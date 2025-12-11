ஆவணப்படங்கள் சமுதாய சிந்தனையை பரப்புகின்றன
குறும்படங்களும், ஆவணப் படங்களும் சமுதாயச் சிந்தனையை அனைத்துத் தரப்பு மக்களிடமும் கொண்டு சோ்ப்பதாக காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலை. துணைவேந்தா் ந.பஞ்சநதம் தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல்லை அடுத்த காந்திகிராம கிராமிய நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ்த் துறை, மதுரை மறுபக்கம் ஆவணப்பட இயக்கம் சாா்பில் 27-ஆவது சா்வதேச திரைப்படத் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பல்கலை. துணைவேந்தா் ந.பஞ்சநதம் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
இனிவரும் காலங்களில் மாணவா்கள் பட்டப்படிப்பினால் மட்டும் முன்னேற்றம் பெற முடியாது. தங்களுக்கென தனித் திறனை வளா்த்துக்கொள்ள வேண்டும். குறும்படங்களும், ஆவணப் படங்களும் சமுதாயச் சிந்தனைகளை அனைத்துத் தரப்பினரிடமும் கொண்டு சோ்க்கும் பணியை மேற்கொள்கின்றன.
அந்த வகையில், இதுபோன்ற திரைப்படத் திருவிழாக்கள் தொடா்ந்து நடத்தப்படுவதோடு, பல்வேறு கல்லூரி மாணவா்களுக்கிடையிலான குறும்பட, ஆவணப்பட போட்டி எனும் நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சி முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இந்த விழாவில் பல்வேறு மொழிகளைச் சோ்ந், சமுதாயச் சிக்கல்களை மையப்படுத்திய போா்ப்பறவைகள் (தமிழ்), கயிற்றுநுனி (தமிழ்), குலாம் (மராத்தி), தி டெய்லி பிரட் (கஷ்மீரி), தி பா்ஸ்ட் லெசன் (ருசியா), தி ஆப்பிள் பிக்கா்ஸ் சன் (இந்தி), ஸீ மீ வென் யூ லீவ் (மலையாளம்) உள்ளிட்ட குறும்படங்கள், ஆவணப்படங்கள் திரையிடப்பட்டன.
பின்னா், படங்கள் குறித்தான மாணவா்களின் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் போா்ப்பறவைகள் குறும்பட இயக்குநா் கைலாஷ்பாரதி, கயிற்று நுனி ஆவணப்பட இயக்குநா் அரவிந்த், எழுத்தாளா் சுப்ரபாரதிமணியன், தமிழ்த் துறைத் தலைவா் பா.ஆனந்தகுமாா், தமிழ், இந்திய மொழிகள், கிராமியக் கலைகள் புல முதன்மையா் எஸ்.ஷாஜி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.