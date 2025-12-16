கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் ஜப்தி முயற்சி
பழனி கோட்டாட்சியா் அலுவலக பொருள்களை நீதிமன்ற ஊழியா்கள் ஜப்தி செய்ய வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் சங்குபிள்ளை புதூரைச் சோ்ந்தவா் குழந்தைவேல்பிள்ளை. இவரது நிலத்தை கடந்த 1992 -இல் ஒழுங்கு முறை விற்பனைக் கூடம் கட்டுவதற்காக அரசாங்கம் கையகப்படுத்தியது.
இதற்காக அரசு நிா்ணயித்த இழப்பீட்டுத் தொகையில் பாதி மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. மீதித் தொகை நீண்ட காலமாக வழங்கப்படாததால் அவரது வாரிசுதாரா்கள் பழனி சாா்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தனா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் நிலுவைத் தொகை வட்டியுடன் சோ்த்து ரூ. 26,55,680 -ஐ வழங்குமாறு கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு உத்தரவிட்டது.
இதன்படி, இழப்பீடு வழங்கப்படாததால், செவ்வாய்க்கிழமை கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள கணினி, ஈப்பு, அலமாரிகள், இருக்கைகளை ஜப்தி செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதற்கான ஆணைகளுடன் நீதிமன்ற பணியாளா்கள் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மனுதாரருடன் சென்றனா்.
அப்போது பல்வேறு பணிப்பழு காரணமாக இழப்பீட்டை வழங்க இயலவில்லை என்றும், 30 நாள்களுக்குள் இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கிவிடுவதாகவும் உத்தரவாதம் அளித்தனா். இதையடுத்து நீதிமன்ற பணியாளா்கள், மனுதாரா்கள் திரும்பி சென்றனா்.