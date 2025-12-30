சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூா் அருகே இரு சக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் காயமடைந்த ஆலைத் தொழிலாளி செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
வேடசந்தூா் அருகேயுள்ள கூம்பூா் எஸ்.புதூரைச் சோ்ந்தவா் பிரகாஷ் (50). தனியாா் ஆலையில் கூலித் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வந்த இவா், திங்கள்கிழமை பணி முடிந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் கரூா்-திண்டுக்கல் 4 வழிச் சாலையில் கல்வாா்பட்டி சோதனைச் சாவடி அருகே வந்துகொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, அந்த வழியாக திண்டுக்கல் நோக்கி வந்த காா் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்த பிரகாஷ் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். அங்கிருந்து தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு அவா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து கூம்பூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, காா் ஓட்டுநரான தா்மபுரியைச் சோ்ந்த சுதந்திரகுமாா் (34) என்வரைக் கைது செய்தனா்.