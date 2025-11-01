காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டப் பணிகள் அடுத்த மாதம் நிறைவடையும்
காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டப் பணிகள் அடுத்த மாதம் நிறைவடையும் என அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியை அடுத்த தொப்பம்பட்டி ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட சரவணம்பட்டி கிராமத்தில் தமிழக உணவு, உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் சக்கரபாணி தலைமையில் கிராமசபை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அவா் பேசியதாவது:
ரூ.938 கோடியில் நடைபெற்று வரும் காவிரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டப் பணிகள் அடுத்த மாதம் நிறைவடையும். தமிழக முதல்வரின் அனுமதி பெற்று விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும்.
இதன் மூலம் பழனி, ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளும் குடிநீா் தேவை தன்னிறைவு அடையும் என்றாா் அவா். இதில் திண்டுக்கல் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் சச்சிதானந்தம், மாவட்ட திட்ட இயக்குநா் திலகவதி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
நத்தம்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் ஒன்றியம், வேலம்பட்டி ஊராட்சியில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்துக்கு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ஜெயக்குமாா் தலைமை வகித்தாா். இதில் ஊராட்சி செயலா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இதேபோல, புன்னப்பட்டி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட உலுப்பகுடி, செல்லப்பநாயக்கன்பட்டி, சமுத்திராப்பட்டி, ஊராளிபட்டி, நத்தம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள 23 கிராமங்களிலும் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது.