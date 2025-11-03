திண்டுக்கல் அருகே தொழிலாளி கொலை: இருவா் கைது
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அருகே கூலித் தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இருவரை கைது செய்த போலீஸாா், தலைமறைவாக உள்ள மேலும் இருவா் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
திண்டுக்கல் அடுத்த தாமரைப்பாடி ராஜீவ்காந்திநகரைச் சோ்ந்தவா் முருகன் (45). கூலித் தொழிலாளி. இவரது மனைவி வெண்ணிலா. இவா்களுக்கு 2 மகன்கள் உள்ளனா். மனைவி, மகன்கள் இருவரும் திருச்சி மாவட்டம், கல்லாங்காடு பகுதியில் வசித்து வருகின்றனா். முருகன், தாமரைப்பாடியிலுள்ள தனது வீட்டில் தாயுடன் வசித்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு தாமரைப்பாடியிலுள்ள மதுக் கடைக்கு மது அருந்தச் சென்றாா். அப்போது, அங்கு மது அருந்த வந்த சிலருடன் தகராறு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் ஆத்திரமடைந்த அவா்கள், கல்லைத் தூக்கி முருகன் தலையில் தாக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்றுவிட்டனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த முருகனை அக்கம் பக்கத்தினா் மீட்டு, திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு சிறிது நேரத்திலேயே முருகன் உயிரிழந்தாா்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து வடமதுரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா். இந்தக் கொலை வழக்கில் கல்லாத்துப்பட்டி கிறிஸ்து ஆண்ட்ரூ (26), பாபா என்ற கரண் ஜேம்ஸ் (25) ஆகிய இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், தலைமறைவாக உள்ள முக்கிய எதிரிகளான டிஎன். பாறைப்பாடி பிரேம், தாமரைப்பாடி காளிராஜ் ஆகியோரை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.