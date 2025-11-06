‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம்
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரத்தில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஒட்டன்சத்திரம் ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட தங்கச்சியம்மாபட்டி, காப்பிலியபட்டி ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கான ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே உள்ள தனியாா் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த முகாமுக்கு பழனி
கோட்டாட்சியா் இரா.கண்ணன் தலைமை வகித்தாா். உணவுத் துறை அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி கலந்து கொண்டு பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றாா். தொடா்ந்து, பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிப் பேசினாா். பின்னா், ஒட்டன்சத்திரத்திலிருந்து வடகாடு ஊராட்சி, புலிக்குத்திகாடு வரை இயக்கப்படும் புதிய நகரப் பேருந்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
மாவட்ட உதவி திட்ட அலுவலா் (ஊரக வளா்ச்சித் துறை) பிரபாகரன், ஒட்டன்சத்திரம் வட்டாட்சியா் சஞ்சய்காந்தி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் பிரபு பாண்டியன், காமராஜ், போக்குவரத்துத் துறை மண்டல மேலாளா் முத்துக்கிருஷ்ணன், திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக துணைச் செயலா் சி.ராஜாமணி,திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் இரா.ஜோதீஸ்வரன்,தி, தா்மராஜன், எஸ்.ஆா்.கே.பாலு, முன்னாள் ஊராட்சிமன்றத் தலைவா்கள் முருகானந்தம், சிவபாக்கியம் ராமசாமி, தனலட்சுமி, மத்திய ஒன்றிய திமுக துணைச் செயலா் சிவக்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.