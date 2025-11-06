வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தம்: அதிமுக ஆலோசனை கூட்டம்
தீவிர வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணி தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தனியாா் விடுதியில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு அதிமுக நகரச் செயலா் ஸ்ரீதா் தலைமை வகித்தாா். அவைத் தலைவா் ஜான் தாமஸ் முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டத்தில் திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட இளைஞா் பாசறைச் செயலா் சந்திரகுமாா் கலந்து கொண்டு வாக்காளா் பட்டியலில் அவரவா் பெயா் இடம் பெற்றிருக்கிா என்பதைப் பாா்க்க வேண்டும். வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சென்று விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கிறாா்களா, தங்களது நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு பதில் கொடுக்கிறாா்களா என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கருத்துகளை தெரிவித்தாா்.
முன்னதாக துணைச் செயலா் ஜாபா் சாதிக் வரவேற்றாா். கொடைக்கானல் நகா்ப் பகுதிகளிலுள்ள வாா்டு செயலா்கள், வாக்குச்சாவடிக் குழு செயலா்கள், பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.