பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்கு வெள்ளிக்கிழமை சரக்கு வாகனத்தை காணிக்கையாக வழங்கிய பெங்களூருவைச் சோ்ந்த முருக பக்தா். உடன் இணை ஆணையா் மாரிமுத்து உள்ளிட்டோா்.
பழனி கோயிலுக்கு சரக்கு வாகனம் காணிக்கை

பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்கு ரூ. 13 லட்சம் மதிப்பிலான சரக்கு வாகனத்தை பக்தா் ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை காணிக்கையாக வழங்கினாா்.
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலில் விரைவில் தைப்பூசத் திருவிழா தொடங்கவுள்ள நிலையில், பக்தா்கள் பலரும் கோயிலுக்கு மின்கல வாகனம், சரக்கு வாகனம் உள்ளிட்டவற்றை காணிக்கையாக வழங்கி வருகின்றனா். இந்த நிலையில், கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் உள்ள தனியாா் தங்க நகை தயாரிப்பாளா்கள் குழுமத்தைச் சோ்ந்த பக்தா் கோபாலகிருஷ்ணா கல்யாண ராமசுப்பிரமணியன் ரூ. 13 லட்சம் மதிப்பிலான சரக்கு வாகனத்தை பழனி கோயிலுக்கு காணிக்கையாக வழங்கினாா். பழனி அடிவாரம் பாதவிநாயகா் கோயில் முன் நடைபெற்ற நிகழ்வில், சரக்கு வாகனத்துக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.

இதைத் தொடா்ந்து, வாகனத்தின் சாவியை இணை ஆணையா் மாரிமுத்துவிடம் ராமசுப்பிரமணியம் வழங்கினாா்.

இந்த நிகழ்வில் பழனி கோயில் இணை ஆணையா் மாரிமுத்து, கண்காணிப்பாளா் சீனிவாசன், பி.எஸ். குழும இயக்குநா்கள் வைத்தியநாதன், சித்தாா்த் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

