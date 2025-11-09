திண்டுக்கல்
மினுக்கம்பட்டி பகுதியில் நாளை மின் தடை
வேடசந்தூா் அடுத்த மினுக்கம்பட்டி பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 11) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மின் வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் பி. முத்துப்பாண்டி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மினுக்கம்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. எனவே ஐய்யா்மடம், குரும்பப்பட்டி, எஸ். குட்டம், ஆசாரிபுதூா், எஸ். சுக்காம்பட்டி, கொன்னம்பட்டி, எஸ்.கே. புதூா், கோட்டைமேடு, வி.புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அன்று காலை 9 முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.