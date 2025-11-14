மாநகராட்சி கூட்டத்தை நடத்தக் கோரி பாஜக மாமன்ற உறுப்பினா் தா்னா
திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக் கூட்டத்தை முறையாக நடத்தக் கோரி பாஜக மாமன்ற உறுப்பினா் கோ. தனபாலன் வெள்ளிக்கிழமை தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா்.
திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக் கூட்டத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்தினால் மட்டுமே மக்களின் அடிப்படை பிரச்னைகள் குறித்து விவாதித்து தீா்வு காண முடியும். ஆனால், திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக் கூட்டம் கடந்த ஆக. 22-ஆம் தேதி நடத்தப்பட்ட நிலையில், 75 நாள்கள் முடிந்தும் அடுத்தக் கூட்டம் நடைபெறவில்லை. பொதுமக்களின் பிரச்னைகளுக்கு விரைந்து தீா்வு காண மாமன்றக் கூட்டத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்த வேண்டும் என பாஜக மாமன்ற உறுப்பினா் கோ. தனபாலன், மாவட்ட ஆட்சியா், நகராட்சிகள் நிா்வாக இயக்குநா் உள்ளிட்டோருக்கு மனு அனுப்பி இருந்தாா். இந்த நிலையில், இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாநகராட்சி அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை அவா் தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா்.
இதுகுறித்து அவா் கூறியதாவது:
மாமன்றக் கூட்டத்தை நடத்தாமல், விவாதமின்றி முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் நடைபெற்ாக தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. இதனால் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெறுகின்றன. மாநகராட்சியின் பல குத்தகை இனங்கள் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக ஏலம் விடப்படாமல் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. மாநகராட்சி சட்டப்பிரிவு 15-இன் கீழ் அவசரமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளுக்கு உடனடியாக மாமன்றக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறாமல் ஓராண்டு கழித்து ஒப்புதல் பெறுகின்றனா். இந்த குறைபாடுகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு மாதமும் மாமன்றக் கூட்டத்தை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா். இதையடுத்து மாநகராட்சி அலுவலா்கள், காவல் துறையினா் தா்னாவில் ஈடுபட்ட மாமன்ற உறுப்பினா் கோ. தனபாலனிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். வருகிற 24-ஆம் தேதி திண்டுக்கல் மாநகராட்சியின் மாமன்றக் கூட்டம் நடத்தப்படும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவா் போராட்டத்தை கைவிட்டாா்.