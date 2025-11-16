காவலா் மீது தாக்குதல்: நால்வா் கைது
பழனியில் குடிபோதையில் காவலரை தாக்கியதாக சகோதரா்கள் உள்ளிட்ட நால்வரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பழனி ரயிலடி சாலையில் சனிக்கிழமை இரவு குடிபோதையில் நால்வா் தகராறில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து அந்தப் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பழனி நகா் காவல் நிலையத்தைச் சோ்ந்த காவலா் பிரபு, அவா்களைப் பிடித்து விசாரித்தாா். அப்போது அவா்கள் காவலா் பிரபுவை சரமாரியாக தாக்கினா்.
இதில் காயமடைந்த பிரபு பழனி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து தகவறிந்த திண்டுக்கல் எஸ்பி. பிரதீப் உத்தரவின் பேரில் டிஎஸ்பி. தனஞ்ஜெயன், காவல் ஆய்வாளா் மணிமாறன், உதவி ஆய்வாளா் விஜய் உள்ளிட்டோா் காவலரை தாக்கியதாக நால்வரை கைது செய்தனா்.
விசாரணையில் அவா்கள் பழனி, கொடைரோடு பகுதிகளைச் சோ்ந்த சின்னத்துரை மகன் நித்தியானந்தம் (35), ஆறுமுகம் மகன்கள் வீரசேகா் (32), மணிகண்டன் (28), திருப்பூரைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணியம் மகன் அருள்குமாா் (40) என தெரியவந்தது.