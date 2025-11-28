இணைய வா்த்தகம் மூலம் ஓய்வுப் பெற்ற பேராசிரியரிடம் ரூ.45 லட்சம் மோசடி!
இணைய வா்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட ஓய்வுப் பெற்ற கல்லூரி பேராசிரியரிடம் ரூ.45 லட்சம் மோசடி செய்த மா்ம நபா் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்தனா்.
திண்டுக்கல் டெலிபோன் காலனியைச் சோ்ந்தவா் எபினேசா் (70). ஓய்வுப் பெற்ற கல்லூரிப் பேராசிரியா். கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு எபினேசரின் கைப்பேசி எண்ணுக்கு ஒரு குறுந்தகவல் வந்தது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, இணைய வா்த்தகத்தில் ஈடுபட்டால் அதிக லாபம் ஈட்டலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும், எபினேசரை தொடா்பு கொண்ட மா்ம நபா் குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் பெற முடியும் என்றும் இணைய வா்த்தகத்துக்கான பயிற்சியும் அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளாா். இதை நம்பிய எபினேசா், பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட கைப்பேசி செயலிக்கு ரூ.2 லட்சம், ரூ.4 லட்சம் என அடுத்தடுத்து பணம் செலுத்தி இணைய வா்த்தகத்தில் ஈடுபட்டாா்.
இதில், எபினேசா் முதலீடு செய்த ரூ.45 லட்சம், அதற்கான வட்டி என மொத்தம் ரூ.1.25 கோடி அவரது கணக்கில் இருப்பதாக செயலி மூலம் குறுந்தகவல் கிடைத்தது. இதனால் மகிழ்ச்சி அடைந்த எபிநேசா், தனது தேவைக்கு பணம் எடுக்க முயன்றாா்.
ஆனால் பணத்தை எடுக்க முடியாததால், தன்னுடன் கைப்பேசியில் பேசிய மா்ம நபரரை தொடா்பு கொண்டு விவரம் கேட்டபோது ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்து அதிா்ச்சி அடைந்தாா்.
மேலும் குறிப்பிட்ட அந்த கைப்பேசி செயலியும் முடங்கியதை அடுத்து, திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் எபிநேசா் அளித்த புகாரின்பேரில் இணைய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.