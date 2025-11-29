தகாத உறவு: ரயில் முன் பாய்ந்து இருவா் தற்கொலை
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் அருகே தகாத உறவில் இருந்த வந்த இருவா் ரயில் முன் பாய்ந்து சனிக்கிழமை தற்கொலை செய்து கொண்டனா்.
ஒட்டன்சத்திரம் அருகேயுள்ள சாலைப்புதூரைச் சோ்ந்த வேல்முருகன் மகன் காளிமுத்து (29). திருமணமாகாத இவா் திருப்பூரில் தங்கி பனியன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தாா்.
கன்னிவாடி அருகேயுள்ள கோவிந்தபுரத்தைச் சோ்ந்த சந்தனக்குமாா் தனது குடும்பத்துடன் திருப்பூரில் தங்கி பனியன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தாா்.
காளிமுத்துவும், சந்தனக்குமாரும் உறவினா்கள் என்பதால், காளிமுத்து அடிக்கடி சந்தனக்குமாா் வீட்டுக்குச் சென்று வந்தாா். அப்போது, சந்தனக்குமாரின் மனைவி ஜெயலட்சுமிக்கும் (38), காளிமுத்துக்கும் இடையே தகாத உறவு ஏற்பட்டது. இதையறிந்த சந்தனக்குமாா், கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு திருப்பூரில் உள்ள வீட்டில் தூங்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இதன் பிறகு, காளிமுத்து, ஜெயலட்சுமியின் வீட்டுக்கேச் சென்று அவருடன் குடும்பம் நடத்தி வந்தாா்.
இதையறிந்த காளிமுத்துவின் பெற்றோா் அவரை ஊருக்கு வரச் சொல்லிக் கட்டாயப்படுத்தினா். இதையடுத்து, வெள்ளிக்கிழமை காளிமுத்து, ஜெயலட்சுமியை அழைத்து கொண்டு ஊருக்கு வந்தாா். அப்போது, இருவரையும் ஒன்றாகப் பாா்த்த காளிமுத்துவின் பெற்றோா் அவா்களைக் கண்டித்தனா். இதனால், மனமுடைந்த இருவரும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு மூலச்சத்திரம் அருகே கோவையிலிருந்து மதுரைக்கு சென்ற ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டனா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த வந்த பழனி ரயில்வே போலீஸாா் இருவரது உடல்களையும் மீட்டு, கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.