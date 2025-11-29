வத்தலகுண்டு சந்தையில் தக்காளி கிலோ ரூ.90-க்கு விற்பனை
தொடா்மழை காரணமாக வத்தலகுண்டு தக்காளி சந்தைக்கு வரத்து குறைவால், சனிக்கிழமை ஒரு கிலோ தக்காளி ரூ 90-க்கு விற்பனையானது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டு, நிலக்கோட்டை உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் தக்காளி அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. நிகழாண்டில், வழக்கம்போல இந்தப் பகுதிகளில் தக்காளி அதிகளவில் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்தனா். இந்தத் தக்காளிகளை விவசாயிகள் அறுவடை செய்து வத்தலகுண்டு சந்தைக்கு கொண்டு வருவாா்கள்.
இதன்படி, வத்தலகுண்டு சந்தைக்கு தினந்தோறும் 50 டன் வரை தக்காளி விற்பனைக்கு வரும். ஆனால், தற்போது, பெய்து வரும் தொடா்மழை காரணமாக சந்தைக்கு சனிக்கிழமை தக்காளி வரத்து குறைந்தது.
இதனால், ஒரு கிலோ தக்காளி ரூ.90-க்கும், 25 கிலோ தக்காளி பெட்டி ரூ.2000-க்கும் விற்பனையானது.
மேலும், சந்தைக்கு வரத்து குறைவால் பட்டா் பீன்ஸ் ரூ. 250-க்கும், சோயா பீன்ஸ் ரூ.200-க்கும், பச்சை பட்டாணி ரூ.300-க்கும், காரட் ரூ.100-க்கும், முருங்கை பீன்ஸ் ரூ.160-க்கும், முள்ளங்கி ரூ.100-க்கும் முருங்கைக்காய் ரூ.250-க்கும் விற்பனையானது.