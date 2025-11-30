திண்டுக்கல்
மருத்துவக் கழிவுகளை பொது இடங்களில் கொட்டினால் அபராதம்
பொது இடங்கள், குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மருத்துவக் கழிவுகளைக் கொட்டினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என ஒட்டன் சத்திரம் நகராட்சி ஆணையா் சுவேதா எச்சரிக்கை விடுத்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் தெரிவித்ததாவது:
ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை, கால்நடை மருத்துவமனை, ஆய்வகங்கள், ரத்தப் பரிசோதனை நிலையங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகள், ரத்தக் கறை படிந்த துணிகள், ஊசிகள், காலாவதியான மருந்துகள், மாத்திரைகள் உள்ளிட்டவற்றை முறையாக தரம் பிரித்து மருத்துவக் கழிவுகளை மேலாண்மை செய்யும் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
அதைவிடுத்து பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் பொது இடங்கள், குடியிருப்புப் பகுதிகளில் கொட்டினால் திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின்படி கடும் நடவடிக்கை எடுத்து அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.