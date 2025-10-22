குடும்பப் பிரச்னையில் பெண் அடித்துக் கொலை
நிலக்கோட்டை: செம்பட்டி அருகே குடும்பப் பிரச்னையில் பெண்ணை இரும்புக் கம்பியால் தாக்கி கொலை செய்த இருவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், செம்பட்டியை அடுத்த, போடிகாமன்வாடியைச் சோ்ந்த தங்கவேல் மனைவி நீலாவதி (55). இவா்களது மகன் சண்முகவேலுக்கும் (35), செம்பட்டி அருகேயுள்ள பாளையங்கோட்டையைச் சோ்ந்த நந்தினிக்கும் (30) கடந்த 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இவா்களுக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ளனா். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தம்பதியா் கடந்த 5 ஆண்டுகளாகப் பிரிந்து வாழ்ந்துவந்தனா்.
இந்த நிலையில், நந்தினியின் அண்ணன் தங்கசடையான் (36), அவரது நண்பா் மணிகண்டன் (30) ஆகிய இருவரும் போடிகாமன்வாடியில் உள்ள, மைத்துனா் சண்முகவேலின் வீட்டுக்குச் சென்று தங்கையின் வாழ்க்கைப் பிரச்னை குறித்து செவ்வாய்க்கிழமை பேசினா்.
அப்போது, வீட்டில் சண்முகவேல் இல்லாததால், அவரது தாயாா் நீலாவதியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அவரை இரும்புக் கம்பியால் தாக்கிவிட்டுத் தப்பினா். இதையடுத்து, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நீலாவதி, சிகிச்சை பலனின்றி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த, செம்பட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் தலைமறைவான தங்கசடையான், மணிகண்டன் ஆகியோரைத் தேடி வருகின்றனா்.