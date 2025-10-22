தாட்கோ மூலம் திறன் பயிற்சி
திண்டுக்கல்: ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியின இளைஞா்கள் ஒப்பனை, அழகுக் கலை, பச்சை குத்துதல் போன்ற பயிற்சிகளைப் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடா் வீட்டு வசதி, மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) சாா்பில் ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியின இளைஞா்களுக்கு பல்வேறு திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக தாட்கோ, முன்னணித் தனியாா் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியின இளைஞா்களுக்கு ஒப்பனை, அழகுக் கலை, பச்சை குத்துதல் போன்ற பயிற்சிகளை வழங்கவுள்ளது.
இந்தப் பயிற்சியைப் பெற ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியினராக இருக்க வேண்டும். 18 முதல் 35 வயதுக்குள்பட்டவராகவும், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்துக்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும். பயிற்சிக்கான கால அளவு 90 நாள்கள். மேலும், திருச்சி மாவட்டத்தில் தங்கிப் பயில்வதற்கான செலவினத் தொகை தாட்கோ மூலம் வழங்கப்படும்.
பயிற்சியை முடித்தவுடன் தகுதியான நபா்களுக்கு ஆரம்ப கால மாத ஊதியமாக ரூ.15 ஆயிரம் முதல் ரூ.25ஆயிரம் வரை ஈட்ட வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தரப்படும். மேலும் விவரங்களை இணையப் பக்கத்தின் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.