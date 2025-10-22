திண்டுக்கல்
வாக்குச் சாவடி முகவா்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம்
ஒட்டன்சத்திரத்தில் வாக்குச் சாவடி முகவா்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஒட்டன்சத்திரம்: ஒட்டன்சத்திரத்தில் வாக்குச் சாவடி முகவா்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தொப்பம்பட்டி வடக்கு ஒன்றியம் சாா்பில் வாக்குச் சாவடி முகவா்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் கள்ளிமந்தையத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்துக்கு திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக துணைச் செயலா் சி.ராஜாமணி தலைமை வகித்தாா். ஒட்டன்சத்திரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் பாா்வையாளா் பரணி கே.மணி, தொப்பம்பட்டி வடக்கு ஒன்றியக் கழகச் செயலா் பி.சி.தங்கம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
வாக்குச் சாவடி முகவா்கள் திறம்படச் செயல்படுவது குறித்தும், அரசின் சாதனைகளை மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறும் வகையில் வீடுதோறும் சென்று மக்களைச் சந்திக்க வேண்டும் எனவும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன.