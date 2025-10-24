திண்டுக்கல்
குடும்பப் பிரச்னையில் ஒருவா் தற்கொலை
பழனி அருகே குடும்பப் பிரச்னை காரணமாக ஒருவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
பழனியை அடுத்த அழகாபுரியைச் சோ்ந்தவா் செந்தில்குமாா் (48). இவா் கடந்த சில நாள்களாக குடும்பப் பிரச்னை காரணமாக மனமுடைந்து காணப்பட்டாராம்.
இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
இதுகுறித்து பழனி தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.