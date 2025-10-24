கொடைக்கானல் பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்தடை: பொதுமக்கள் அவதி
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் பகுதிகளில் அடிக்கடி மின் தடை ஏற்படுவதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
கொடைக்கானல் பகுதிகளில் கடந்த ஒரு மாதமாக விட்டு விட்டு மழை பெய்தது. கடந்த 5 நாள்களாக இந்தப் பகுதியில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், கொடைக்கானல், பூம்பாறை, மன்னவனூா், போலூா், கிளாவரை, பூண்டி, கூக்கால், பழம்புத்தூா், புதுப்புத்தூா், வில்பட்டி, பள்ளங்கி, கோம்பை, பண்ணைக்காடு, தாண்டிக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி மின் தடை ஏற்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
பொதுமக்கள் கோரிக்கை: கொடைக்கானல் பகுதிகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் மின் தடையை சரிசெய்ய கூடுதலாக துணை மின் நிலையம் அமைக்க மின் வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதுகுறித்து மின் வாரிய அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: பண்ணைக்காடு பகுதியில் உள்ள தனியாருக்கு பள்ளிக்குச் சொந்தமான இடத்தில் துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா் அவா்.