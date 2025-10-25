கொடைக்கானல் மலைச் சாலைகளில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகரிப்பு

கொடைக்கானல் மலைச் சாலைகளில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் சனிக்கிழமை அதிகரித்து காணப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் நகா்ப் பகுதிகள், மலைச் சாலைகள், குடியிருப்பு பகுதிகளில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் அண்மைக் காலமாக அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், கொடைக்கானல் டெப்போ செல்லும் சாலையில் காட்டு மாடுகள் கூட்டமாக உலா வந்தன.
இதைப் பாா்த்த அந்தப் பகுதி மக்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் அச்சமடைந்தனா். தகவலறிந்து அங்கு வந்த வனத் துறையினா் அவற்றை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
இதேபோல, மேல்மலைக் கிராமமான பூம்பாறை- கூக்கால் மலைச் சாலையில் சிறுத்தை ஒன்று நடமாடியது. இதை அந்த வழியாக வாகனங்களில் சென்றவா்கள் விடியோவாக எடுத்து சமூக வலைத் தளங்களில் பதிவிட்டனா்.
இதனால் அங்குள்ள விவசாயிகள், தங்களது கால்நடைகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும், மாலை, இரவு நேரங்களில் பொது மக்கள் தேவையின்றி வெளியே நடமாடுவதை தவிா்க்க வேண்டுமெனவும் வனத் துறையினா் அறிவுறுத்தினா்.
மேலும் கீழ்மலைப் பகுதியான தாண்டிக்குடி- பள்ளத்துக் கால்வாய் பகுதியில் காட்டு யானை ஒன்று நடமாடுவதால் அந்த வழியாக செல்லும் பொது மக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் அச்சமடைந்து வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து வனத் துறையினா் கூறியதாவது: கொடைக்கானல் மலைப் பகுதிகளில் வன விலங்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் நகா்ப் பகுதியும், குடியிருப்பு பகுதிகளும் விரிவடைந்து வருகின்றன. இதனால் வனப் பகுதியையொட்டிய நிலங்களுக்கு உணவுக்காகவும், தண்ணீருக்காகவும் வன விலங்குகள் வரத் தொடங்கியுள்ளன.
அவற்றை துன்புறுத்தவோ, அவற்றின் அருகே நின்று புகைப்படம், சுயப்படம் எடுப்பதோ கூடாது. குடியிருப்பு, மலைச் சாலைகள், விவசாய நிலங்களில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் காணப்பட்டால் உடனடியாக வனத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றனா் அவா்கள்.