கைப்பேசிகளை திருடியவா் கைது
பழனியில் கடையின் பூட்டை உடைத்து கைப்பேசிகளை திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பழனி அடிவாரம் திருஆவினன்குடி கோயில் பகுதியில் நகர ஆய்வாளா் மணிமாறன், போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது சந்தேகத்துக்கிடமாக நடமாடிய ஒருவரை அழைத்து விசாரித்தனா்.
அவா் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பேசவே போலீஸாா் அவரை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனா். இதில் அவா் புதுச்சேரி மாநிலம், காரைக்காலைச் சோ்ந்த குப்புச்சாமி மகன் செந்தில்குமரன் (43) என்பதும், பழனி- திண்டுக்கல் சாலையில் உள்ள கைப்பேசி உதிரிபாகங்கள் விற்பனை கடையின் பூட்டை உடைத்து கைப்பேசி உள்ளிட்டவற்றை திருடியவா் என்பதும் தெரியவந்தது.
மேலும், இவா் மீது பல்வேறு மாவட்டங்களில் திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து பழனி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அவரை கைது செய்து நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைத்தனா்.