பழனி கிரிவீதியில் இன்று சூரசம்ஹாரம் நாளை திருக்கல்யாணம்
பழனியில் கந்தசஷ்டித் திருவிழாவையொட்டி திங்கள்கிழமை (அக். 27) மாலை கிரி வீதியில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது. நிறைவு நிகழ்வாக செவ்வாய்க்கிழமை திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது.
பழனி மலைக் கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழா கடந்த 22-ஆம் தேதி காப்புக்கட்டுடன் தொடங்கியது. ஒருவார காலம் மலைக் கோயிலில் நடைபெறும் விழாவையொட்டி திரளான பக்தா்கள் காப்புக்கட்டி சஷ்டி விரதமிருந்து வருகின்றனா். மலைக் கோயிலில் நாள்தோறும் உச்சிக் காலத்தின் போது கல்பபூஜையும், மாலையில் சண்முகா் தீபாராதனையும் நடைபெற்று வருகிறது. திங்கள்கிழமை ஆறாம் நாள் நிகழ்வாக சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது. பிற்பகலில் உச்சிக்கால பூஜையைத் தொடா்ந்து சாயரட்சை பூஜை நடத்தப்பட்டு, சூரா்களை வதம் செய்ய மலைக்கொழுந்து அம்மனிடம் சின்னக்குமாரசாமி வேல் வாங்கும் விழா நடைபெறும்.
தொடா்ந்து பிற்பகல் 3 மணிக்கு மலைக் கோயில் நடை அடைக்கப்பட்டு சுவாமி பராசக்திவேலுடன் அடிவாரம் வந்தடைவாா். இதனால் பகல் 11 மணி வரை மட்டுமே பக்தா்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்படுவா். மலையிலிருந்து சின்னக்குமாரசாமி சக்திவேலுடன் வரும் போது, பெரியநாயகியம்மன் கோயிலிலிருந்து முத்துக்குமாரசாமியும் வள்ளி, தேவசேனா சமேதராக மயில்வாகனத்தில் அடிவாரம் வந்தடைவாா். அனைவரும் திருஆவினன்குடி குழந்தை வேலாயுதசுவாமி கோயிலுக்கு சென்று பூஜை செய்து வந்ததும் கிரிவீதியில் மாலை 6 மணிக்கு மேல் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும். இரவு வெற்றிவிழா கொண்டாடப்பட்டதும் மலைக் கோயில் சுத்தம் செய்யப்பட்டு அா்த்தஜாம பூஜை நடத்தப்படும். மறுநாள் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணிக்கு மேல் தேவசேனா சமேதா் சண்முகருக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது.
சூரா் உருவ பொம்மை தயாரிப்பு: பழனியில் மட்டுமே சூரசம்ஹாரம் கிரிவீதியில் நான்கு இடங்களில் தனித்தனி சூரரை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சியாக நடைபெறுகிறது. வடக்கு கிரிவீதியில் தாரகா சூரவதமும், கிழக்கு கிரிவீதியில் பானுகோபன்வதமும், தெற்கு கிரிவீதியில் சிங்கமுக சூரவதமும், மேற்கு கிரிவீதியில் சூரபத்மன் வதமும் நடைபெறுகிறது. இந்த சூரா்களின் தலைகள் ஒரே மரத்தால் செய்யப்பட்டவையாகும்.
இந்த முகத்தை தலைமுறை, செல்வராஜ் ஆசாரி குடும்பத்தினா் பராமரித்து புதுப்பித்து வருகின்றனா். இதற்காக இவா்களது குடும்பத்தினா் விரதமிருந்து சூரா் உருவங்களை தயாரிக்கும் பணியை செய்கின்றனா். இதற்காக இவா்களுக்கு கோயில் சாா்பில் மரியாதை செய்யப்படுகிறது.