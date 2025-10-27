திண்டுக்கல்லில் தீயணைப்புத் துறை ஒத்திகை
வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திண்டுக்கல்லில் தீயணைப்புத் துறை சாா்பில், ஒத்திகை நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பேரிடா் காலங்களில் 84 பகுதிகள் பாதிக்கப்படக்கூடும் என கண்டறியப்பட்டது. இவற்றில் 24 பகுதிகளில் அதிக பாதிப்பு ஏற்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 75 நிவாரண மையங்கள் தயாா் நிலையில் உள்ளன.
மாவட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழைக் காலங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தவிா்க்கும் வகையில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த வகையில் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில், தீயணைப்புத் துறை சாா்பில், விழிப்புணா்வு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. அப்போது, பாதுகாப்பு, மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும், மீட்புக் கருவிகள் பயன்பாடுகள் குறித்தும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதைப் பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது:
வடகிழக்குப் பருவமழை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்காக வட்டாட்சியா்கள், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் தலைமையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தயாா் நிலையில் உள்ளனா். நிலக்கோட்டை பகுதிகளில் நெல் அறுவடை செய்வதற்கு தயாா் நிலையில் உள்ளது.
மேலும், 5 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் தொடங்குவதற்கு ஒப்புதல் பெறப்பட்டதில் 2 கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன என்றாா். ஒத்திகை நிகழ்வில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா்(பொ) செல்லப்பாண்டியன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) மு.கோட்டைக்குமாா், தீயணைப்பு, தீத் தடுப்பு மாவட்ட உதவி அலுவலா் மயில்ராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.