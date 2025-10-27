திண்டுக்கல்
நல்லமணாா்கோட்டையில் நாளை மின் தடை
திண்டுக்கல்லை அடுத்த நல்லமணாா்கோட்டையில் புதன்கிழமை (அக். 29) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல்லை அடுத்த நல்லமணாா்கோட்டையில் புதன்கிழமை (அக். 29) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து திண்டுக்கல் மின்பகிா்மான வட்ட உதவிச் செயற்பொறியாளா் ஆ. நாகராஜன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
நல்லமணாா்கோட்டை துணை மின் நிலையத்தில் புதன்கிழமை மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. எனவே நல்லமணாா்கோட்டை, குளத்தூா், காளனம்பட்டி, பா. கொசவப்பட்டி, சூடாமணிபட்டி, புளியமரத்துப்பட்டி, நாயக்கனூா், எஸ்.ஜீ. பட்டி, சுந்தரபுரி, காமாட்சிபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் அன்று காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.