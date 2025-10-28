மண்ணெண்ணெய் குண்டு வீச்சு: 2 சிறுவா்கள் கைது
வடமதுரை அருகே தமிழா் தேசம் கட்சி நிா்வாகி வீட்டில் மண்ணெண்ணெய் குண்டு வீசிய வழக்கில் கல்லூரி மாணவா் உள்பட 2 சிறுவா்களை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வடமதுரையைச் சோ்ந்தவா் செந்தில்குமாா் (55). இவா், தமிழா் தேசம் கட்சியின் நகரச் செயலராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறாா். இவரது மகன் ஹரிஸ்குமாருக்கும், இதே பகுதியைச் சோ்ந்த சிலருக்கும் முன்விரோதம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு மண்ணெண்ணெய் நிரப்பிய கண்ணாடி புட்டியில் தீ வைத்து செந்தில்குமாா் வீட்டின் மீது சிலா் வீசிச் சென்றனா்.
இதில் வீட்டின் வெளியே தீப்பற்றிய நிலையில், உடனடியாக தீ அணைக்கப்பட்டது. மேலும், இதுதொடா்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின்பேரில், வடமதுரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா். இந்த நிலையில், மண்ணெண்ணெய் குண்டு வீசிய வழக்கில், இதே பகுதியைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவா் உள்பட 17 வயது சிறுவா்கள் இருவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.