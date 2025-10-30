திண்டுக்கல்
முருகக் கடவுள் குறித்து அவதூறு: திமுக நிா்வாகி மீது புகாா்
தமிழ்க் கடவுள் முருகன் குறித்து முகநூலில் அவதூறு பரப்பிய திமுக நிா்வாகி மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, வேடசந்தூா் காவல் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூா் பேரூராட்சி 2-ஆவது வாா்டு திமுக செயலா் வேல்முருகன். இவரது மனைவி கற்பகம், 2-ஆவது பேரூராட்சி உறுப்பினராக உள்ளாா். இந்த நிலையில் வேல்முருகன், தனது முகநூல் பக்கத்தில் தமிழ்க் கடவுள் முருகன் குறித்து அவதூறு பரப்பியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதுதொடா்பாக, வேடசந்தூா் மேற்கு ஒன்றிய அதிமுக, பாஜக, இந்து முன்னணி, இந்து மக்கள் கட்சி ஆகியன சாா்பில் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தனித் தனியாக வேடசந்தூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.