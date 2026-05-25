Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
திண்டுக்கல்

பெண்ணுக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய எஸ்.ஐ. பணியிடை நீக்கம்

News image

பணியிடை நீக்கம் - மாதிரிப் படம்

Updated On :25 மே 2026, 2:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெண்ணுக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக பழனி தாலுகா காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளரை பணியிடை நீக்கம் செய்து திண்டுக்கல் சரக டி.ஐ.ஜி. சசிமோகன் உத்தரவிட்டாா்.

பழனியை அடுத்த நெய்க்காரப்பட்டியில் செயல்பட்டு வரும் தாலுகா காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வந்தவா் ராஜகோபால் (34). இவா் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு காவல் நிலையத்துக்கு புகாா் அளிக்க வந்த பெண்ணிடம் விசாரணை செய்த போது, அவரது கைப்பேசி எண்ணை வாங்கினாா்.

இதன் பின்னா், அந்தப் பெண்ணை ராஜகோபால் அடிக்கடி கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்டு பேசியதோடு மட்டுமன்றி, ஆபாச குறுஞ்செய்தியும் அனுப்பி தொந்தரவு செய்தாா்.

அந்தப் பெண் இதுகுறித்து தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, அந்தப் பெண்ணின் பெற்றோா் பழனி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் தனஞ்ஜெயனிடம் குறுஞ்செய்தி ஆதாரங்களுடன் புகாா் அளித்தனா்.

இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய டி.எஸ்.பி. தனஞ்ஜெயன், உதவி ஆய்வாளா் ராஜகோபாலை மதுரை ஆயுதப் படைக்கு பணியிட மாற்றம் செய்தாா். தொடா்ந்து, திண்டுக்கல் சரக டி.ஐ.ஜி. சசி மோகன் விசாரணை நடத்தி, ராஜகோபாலை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டாா்.

தொடர்புடையது

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணியிடை நீக்கம்

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணியிடை நீக்கம்

விதிமீறல்: காஞ்சிபுரம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா், உதவி பொறியாளா் பணியிடை நீக்கம்

விதிமீறல்: காஞ்சிபுரம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா், உதவி பொறியாளா் பணியிடை நீக்கம்

ரூ. 200 லஞ்சம் வாங்கிய காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம்!

ரூ. 200 லஞ்சம் வாங்கிய காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம்!

உதவி ஆய்வாளா் பணியிடை நீக்கம்

உதவி ஆய்வாளா் பணியிடை நீக்கம்

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin