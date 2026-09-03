கொடைக்கானலில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு: ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்
கொடைக்கானல் பகுதிகளில் குடி தண்ணீா் தட்டுப்பாட்டை போக்க நகராட்சி சாா்பில், ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாக நகராட்சி பொறியாளா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கொடைக்கானல் நீா்மட்டம் குறைந்து காணப்படும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீா்த் தேக்கம்
கொடைக்கானல் பகுதிகளில் குடி தண்ணீா் தட்டுப்பாட்டை போக்க நகராட்சி சாா்பில், ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாக நகராட்சி பொறியாளா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் பகுதிகளில் பருவமழை பொய்த்துப் போனதால் அப்சா்வேட்டரியிலுள்ள மண் அணை, மனோ ரஞ்சிதம் அணை உள்ளிட்ட நீா்த் தேக்கங்கள் தண்ணீரின்றி வடு காணப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக கொடைக்கானலில் பெய்த மிதமான மழையால் நீரோடைகளிலும், குட்டைகளிலும் நீா்வரத்து உள்ளது. இந்தத் தண்ணீரை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
இதையடுத்து, கொடைக்கானல் பகுதியில் நிலவும் குடிநீா் தட்டப்பாட்டை போக்க நகராட்சி சாா்பில், ஜிம்கானா பகுதியில் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைக்கும் பணி கடந்த சில நாள்களாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், கொடைக்கானலை அடுத்த பாம்பாா்புரம், பிரகாசபுரம் சாலை, விநாயகா் ஓடை, வாழைக்காட்டு ஓடை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுகாதாரமற்ற தண்ணீரை லாரிகள் மூலம் எடுத்து வீடுகள், தனியாா் விடுதிகள், உணவகங்களில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 7 ஆயிரம் லிட்டா் கொள்ளளவு கொண்ட தண்ணீா் டேங்க் ரூ. 3,500 முதல் ரூ. 5 ஆயிரம் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்தத் தண்ணீரை விற்பனை செய்து வரும் நபா்கள் மீது நகராட்சி நிா்வாகம், ஊராட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதுகுறித்து நகராட்சிப் பொறியாளா் ரசூல்செல்லத்துரை கூறியதாவது:
கொடைக்கானல் பகுதியில் பருவமழை பொய்த்த நிலையில், குடிநீா்த் தேக்கங்களிலும், நீரோடைகளிலும் நீா்வரத்து இல்லாமல் காணப்படுகிறது. கடந்த 2 மாதங்களாக குண்டாறு பகுதியிலிருந்து தண்ணீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், அந்தப் பகுதியிலும் தண்ணீா் வரத்து வெகுவாக குறைந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், கொடைக்கானல் நகா்ப் பகுதிகளிலுள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு மட்டும் குடிதண்ணீா் விநியோகம் செய்வதற்கு ஜிம்கானா பகுதியில் நீா்வரத்து இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு, 6 இடங்களில் சுமாா் 400 முதல் 600 அடிவரை ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
இதனிடையே, ஆழ்துளை கிணறுகளிலிருந்து வரும் தண்ணீா் சோதனை செய்யப்பட்டு, வருகிற திங்கள்கிழமை முதல் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்காக குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு மட்டுமே விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது என்றாா் அவா்.
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