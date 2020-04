மதுரையில் மேலும் இருவருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி: தில்லி மாநாட்டுக்கு சென்று திரும்பிய ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகரைச் சோ்ந்த 171 போ் கண்காணிப்பு

மதுரையில் மேலும் இருவருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி: தில்லி மாநாட்டுக்கு சென்று திரும்பிய ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகரைச் சோ்ந்த 171 போ் கண்காணிப்பு

Published on : 01st April 2020