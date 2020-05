கரோனா தடுப்புப் பணியில் உள்ள களப்பணியாளா்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன?

14th May 2020