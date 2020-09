மதுரை வடக்குமாசி வீதியில் சீா்மிகு நகா் திட்டப் பணியின்போது கண்டறியப்பட்டுள்ள பழங்கால கல்வெட்டு.

