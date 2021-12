இலங்கை சிறையிலுள்ள தமிழரை, இந்திய சிறைக்கு மாற்றக் கோரிய மனு: எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

By DIN | Published on : 01st December 2021 06:37 AM | அ+அ அ- | |