சிறுவன் கொலை வழக்கு: வடமாநிலத்தவருக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனை 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையாக மாற்றம்

By DIN | Published on : 04th December 2021 08:35 AM | அ+அ அ- | |