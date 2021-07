குமரியில் சிஎஸ்ஐ தோ்தல்: அரசு ஊழியா்கள் போட்டியிடவில்லை என்பதை ஆட்சியா் உறுதி செய்ய உத்தரவு

குமரியில் சிஎஸ்ஐ தோ்தல்: அரசு ஊழியா்கள் போட்டியிடவில்லை என்பதை ஆட்சியா் உறுதி செய்ய உத்தரவு

By DIN | Published on : 21st July 2021 12:11 AM | அ+அ அ- | |