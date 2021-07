இலங்கை அகதிகளுக்கு, இந்திய குடியுரிமை வழங்க முடியாது: உயா்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல்

