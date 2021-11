காயல்பட்டினத்தில் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வாா்டுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க கோரி மனு: நகராட்சி நிா்வாகத் துறை பதிலளிக்க உத்தரவு

By DIN | Published on : 17th November 2021 12:24 AM | அ+அ அ- | |