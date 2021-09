அரசு வழங்கிய நிலத்தில் வசிக்கும் பா்மாவைச் சோ்ந்த இந்திய வம்சாவளியினரை வெளியேற்றத் தடை கோரிய மனு: விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் பதிலளிக்க உத்தரவு

அரசு வழங்கிய நிலத்தில் வசிக்கும் பா்மாவைச் சோ்ந்த இந்திய வம்சாவளியினரை வெளியேற்றத் தடை கோரிய மனு: விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் பதிலளிக்க உத்தரவு

By DIN | Published on : 18th September 2021 08:39 AM | அ+அ அ- | |