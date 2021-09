கல்வி என்பது சமூக மாற்றத்துக்கானதாக இருந்தால்தான் ஏற்றத் தாழ்வுகள் ஒழியும்: தலைமை நீதிபதி

