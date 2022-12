தெருவிளக்குகளை மக்கள் பங்களிப்புடன் எல்இடி பல்புகளாக மாற்றக் கோரிய வழக்கு: அரசு நிா்வாக நடைமுறையில் தலையிட உயா்நீதிமன்றம் மறுப்பு

By DIN | Published On : 24th December 2022 07:08 AM | Last Updated : 24th December 2022 07:08 AM | அ+அ அ- |