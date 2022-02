மருத்துவக் கல்லூரி மாணவியை தோ்வு எழுத அனுமதிக்க வேண்டும்: எம்.ஜி.ஆா் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

மருத்துவக் கல்லூரி மாணவியை தோ்வு எழுத அனுமதிக்க வேண்டும்: எம்.ஜி.ஆா் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

By DIN | Published on : 02nd February 2022 12:36 AM | Last Updated : 02nd February 2022 12:36 AM | அ+அ அ- |