உக்ரைன் போரால் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவ மாணவா்கள் ரஷியாவில் கல்வியைத் தொடர ஏற்பாடு: ரஷ்ய பல்கலை பேராசிரியா் தகவல்

By DIN | Published On : 26th July 2022 12:00 AM | Last Updated : 26th July 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |