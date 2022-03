சித்திரைத் திருவிழா: பக்தா்களுக்கு குடிநீா், சுகாதார வசதிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை அதிகம்போ் கூடும் இடங்களில் சிசிடிவி கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு

சித்திரைத் திருவிழா: பக்தா்களுக்கு குடிநீா், சுகாதார வசதிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை அதிகம்போ் கூடும் இடங்களில் சிசிடிவி கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு

By DIN | Published on : 25th March 2022 06:40 AM | Last Updated : 25th March 2022 06:40 AM | அ+அ அ- |