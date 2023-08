மீனாட்சிசுந்தரேசுவரா் கோயிலில்ஆக. 27- இல் சுவாமி தரிசனத்துக்கு அனுமதி இல்லை

