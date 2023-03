மதுரை மாவட்டத்தில் விளை நிலங்களாக மாற்ற 39 தரிசு நிலத் தொகுப்புகள் தோ்வு: ஆட்சியா் தகவல்

மதுரை மாவட்டத்தில் விளை நிலங்களாக மாற்ற 39 தரிசு நிலத் தொகுப்புகள் தோ்வு: ஆட்சியா் தகவல்

By DIN | Published On : 15th March 2023 04:19 AM | Last Updated : 15th March 2023 04:19 AM | அ+அ அ- |