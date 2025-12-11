பரமக்குடி நகராட்சி வணிக வளாக கடைகளை ஏலம் விடத் தடை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
பரமக்குடியில் உள்ள நகராட்சி காய்கறி சந்தை, வணிக வளாகக் கடைகளை ஏலம் விடும் அறிவிப்புக்குத் தடை விதித்து சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியைச் சோ்ந்த தினேஷ், சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் ஓா் பொதுநல வழக்குத் தொடுத்தாா். அதில் ‘பரமக்குடி நகராட்சியில் காய்கறி சந்தைக்கான கட்டடமும், வணிக வளாகமும் கட்டப்பட்டன. இவற்றை கட்ட நகரமைப்பு பிரிவில் முறையான அனுமதி பெறப்பட வில்லை. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்த பிறகு, அனுமதி கோரி இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பித்துள்ளனா்.
இதனிடையே, வணிக வளாகத்தில் உள்ள கடைகளை ஏலம் விட வெளியான அறிவிப்பு சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது. எனவே, பரமக்குடி நகராட்சியில் காய்கறி சந்தை, வணிக வளாகத்தில் உள்ள கடைகளை ஏலம் விடும் அறிவிப்புக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட வேண்டும்’ என அவா் கோரியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு, உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசுத் துறை சாா்பில் கட்டப்படும் கட்டடங்களுக்கு முன் அனுமதி பெற வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்த பிறகு கூட அனுமதியை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என பரமக்குடி நகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
மத்திய, மாநில அரசுகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என அனைத்து அமைப்புகள் சாா்பில் மேற்கொள்ளப்படும் கட்டுமானப் பணிகளுக்கும் முறையான அனுமதி பெறுவது அவசியம். எனவே, கடைகளை ஏலம் விடத் தடை விதிக்கப்படுகிறது. இது தொடா்பான வழக்குகள் நிறைவடையும் வரை தடை தொடரும். இதுகுறித்து பரமக்குடி நகராட்சி ஆணையா் பதிலளிக்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணை வருகிற ஜனவரி 13-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.